客量極少　商舖拉閘　大橋香港口岸旅檢大樓拍烏蠅

港珠澳大橋在疫情期間使用率低，連帶大橋香港口岸旅檢大樓亦冷清得「拍烏蠅」，平日下午出入境旅客人次低至單位數。大樓內商舖雖然獲政府寬減租金，但礙於旅客實在太少，即使繼續營業生意額亦難以彌補經營成本，絕大多數商舖都選擇「拉閘」不做生意，令啟用不足兩年的旅檢大樓幾乎變成「死城」。

本報記者日前在平日下午三時許，視察大橋香港口岸旅檢大樓的出入境情況，並在現場逗留逾一小時，期間僅看見有兩名旅客經大橋出境前往珠海或澳門，以及有兩名旅客經大橋入境本港。大橋穿梭巴士「金巴」營辦商亦貼出告示，指「香港往返珠海」及「香港往返澳門」每日限開六班車，每班車只限接載四十名乘客，並且需網上預先購票，不設現場售票。

大樓的出境層，所有商舖都「拉閘」沒有營業，當中包括藥房和連鎖化妝品店；而大樓的入境層，兩間食肆、旅發局、機管局及香港迪士尼樂園的諮詢櫃台都沒有營業，全幢大樓唯一仍營業的商舖，只有位於入境層的連鎖便利店，相信是服務大樓內的工作人員。

政府產業署表示，截至今年八月初，大樓約五十家商舖的整體出租率約為百分之六十，並沒有租戶要求退租，而該署會因應市況及防疫措施安排等情況，繼續招租將餘下的空置商舖租出。該署又指，政府已為租戶於去年十月至今年三月提供百分之五十的租金寬減，並於今年四至九月提供百分之七十五的租金寬減，相關總金額超過八百萬港元。