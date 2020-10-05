何志平專欄：乘月歸去

寫這稿時正值中秋節國慶日。晚上開始時彩雲蓋月，入夜後才明月掛滿天。在家裏跟家人和好朋友們度過這秋天裏美好的日子，與去年這時候在紐約看守所內小房間裏的光景，有天淵之落差。

那年的晚上，透過那小小積滿污塵的鐵窗，依稀看到一輪皎月升起，月光灑在床頭上，彷彿在催促着在外的遊子，要不怕艱辛的往家裏趕。明月寄相思，最能勾起懷念家人親友，思念團聚的一縷情絲，身處天涯蝸室，漂泊海外異鄉，是孤獨寂寥的隔絕，和內心深處無由的恐懼與失落。朦朧月色驅着淚水伴我入夢，為那可憐的遊子照亮歸家的路程！

今天在廣闊清明澄徹的夜幕裏，對頭頂那輪明月寄託無限情懷，懇求月光洗滌我疲憊心靈的同時，也對她有着無窮追問：「您還是去年照着這個檻內人入睡的月兒嗎？」

「江畔何人初見月？江月何年初照人？人生代代無窮已，江月年年只相似。不知江月待何人，但見長江送流水。」這是唐代張若虛的《春江花月夜》。

第一句是問「人」，江邊是甚麼人最早「見」到月亮的？是問生命的開始？是領悟人生變幻替代的無常境界？第二句問「月」，江上的明月又是哪一年第一次「照」耀着人的呢？是在問那迴圈運行不變的天象甚麼時候眷顧地上的人們？人生一代又一代地綿延着，無窮無盡；人們年復一年地眺望江上的月亮，亘古不變。誰都不知道江上的月亮在等候着甚麼人；我們只看到長長大江不斷地送走流水！

這幾句話帶出了不少哲理性思考和感知，慨嘆人生的短暫與月亮之永恒。唐代詩人輕輕的一問，一下就追問到人類的源頭。這是一個永遠無法解答的問題。但詩人面對天地人事之無常變化，領悟到生命有限而乾坤永恒，進而探索生存的價值和意義，以把握超越時間的永恒和瞬間。這些描述都體現了物我合一的思維中的超功利、超邏輯、超時空、超生死的涅槃境界！

《春江花月夜》並不是風花雪月靡靡之音，是一副曠達，清幽感人的景致，和哀而不傷的對宇宙無窮人生有限的慨嘆，寧靜澄徹的對美景人生的陶醉，而使我們暫時忘卻生命的孤獨和寂寞。流光在我們當中悄悄逝去，我們的迷茫、陶醉、歡喜、憂傷、疑惑、落寞，都被明月照亮着，直到今天也都如是。

從人與月的最初相遇，相惜，到相別，人情月意無限而不斷的更新替換，望月者不再，照人者如舊！

人生困惑無數，但在月光下，人生與夢幻的邊界都變得模糊了。

如夢人生，月缺還圓，默默地包容寬忍着這流光之中的一切人和事，恩和怨。

月光裏就是寬恕和承受，悠悠月色，邀請着我們來超越現實與生存，如母親大地，承托着一切局限的無情。盈虧圓缺，悲歡離合，生老病死，青春少年變成滄桑旅客，再成了耄耋老人，但月亮的一月復一月，皎潔如舊，圓滿如初。

永恒不在於眼前，而在心中。李白在月下：「今人不見古時月，今月曾經照古人。」明月在他心中，千古明月映照的是千古的人心。心中的月最美！

頭上一輪滿月，深知經年的期盼等待，感慨人生有涯，命運如風，不禁望月興嘆。很久以前，有人抬頭仰望，看到同樣的天和月色，他可曾知道，很久以後，也有一個人看着這片天和月而想到自己？我們只是天地間之過客，歷史洪流裏的匆匆一小瞬，就像一陣煙塵隨風的飄逝！

月色如心，隱然的感覺似與月華合一。

就讓我，化作清風，隨水流金，乘月歸去！