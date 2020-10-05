浸大女講師分享學習英語瘀事鼓勵學生　配合單對單指導獲嘉許

港人自小接受英語教育，但不少人仍然怯於說英語。浸會大學語文中心高級講師文靜嫻明白學生「怕講錯」的心態，上堂時樂於向他們分享自己讀書時學英語的「瘀事」，課餘時亦會單對單為學生提供指導，希望糾正他們的發音及咬字，建立說英語的自信，憑著關懷學生的教學態度，令她獲得浸大傑出教學表現獎。

文靜嫻在加拿大修讀語言學，並在浸大教學19年，她表示，大部分學生「看到英語都怕一怕」，而她坦言英語並非她的母語，故她亦不介意向學生分享她在外地打工的事，當時在快餐店打工，印度裔客人不斷重複想要「Pepper and Salt」，她亦聽不懂；又將意大利雜菜湯「Minestrone」讀錯。她表示，「我犯過的錯，都不想他們（學生）再犯」。

文會為修讀發音班的學生提供單對單指導，分析他們的發音，找出發音或文法內的「沙石」。她表示，「世界英語」班上曾有來自印度及哈薩克斯坦的學生，他們的母語亦非英語，她亦會趁機讓本港及內地學生認識不同人士的英語，並鼓勵學生更主動與他人交流。

另一名得獎者，是菲律賓裔的市場學系講師Archimedes David Guerra，他在浸大任教6年，善於利用不同的工具進行網上教學，以增加學生的學習動機。近日大學採用混合模式上課，即一同採用面授及網上教學。由於他不想網上課堂的學生感覺比上面授課堂的同學有差別，因此他要求面授課堂的學生亦要開啟網上教學軟件。

他發現，每當他提出問題，無論是上面授或網上課堂的學生，亦會在網上回答問題。他認為不少香港學生比較害羞，又怕被人感到英語水平差，故利用網上軟件上課，可能會令他們更感自在。