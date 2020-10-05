東方民調：年尾恐大裁員　議員促設失業保障制度

香港失業率高企，港府預計未來失業率再有上升壓力，社會各界多番要求當局成立失業援助金，支援逾廿四萬人失業大軍，惟港府不但「企硬」拒設，就連保就業計劃亦恐要閂水喉。有議員擔心現時難關未過，當局資助僱主保就業於下月斷纜，將引發年尾大規模裁員潮，炮轟港府懶理市民慘況。

僧多粥少，人力市場失衡，今年六月全港不包括公務員在內的職位空缺僅三萬九千多個，較去年同期減少四成六。大學生求職亦難，大學聯校就業資料統計庫數據顯示，今年首八個月兼職及全職職位空缺按年大跌四成二。

酒店旅遊業繼續是重災區，急挫七成二至四百九十四個空缺；教育行業空缺亦激減四成九，由去年的三千五百零八個，跌至一千七百六十六個。有資深人力資源顧問指出，教育界向來較為穩定及吃香，畢業生不愁職位，惟疫情下學生減少，學校調撥資源購置網上教學設備，今年求職或是「開埠以來首次咁難」。

新冠肺炎疫情反覆重創香港經濟，經過兩輪保就業資助僱主後，最新失業率仍維持百分之六點一高水平，失業率是滯後數字，仍未完全反映第三波疫情的影響。政務司司長張建宗直言，第三波疫情對經濟干擾非常嚴重，估計未來失業率或會進一步惡化，惟他稱暫無計劃推出第三輪保就業計劃，認為目前是言之過早，期望香港經濟能盡快復甦，企業恢復運作，才真正解決問題。

議員潘兆平則狠批港府缺乏承擔，擔心若疫情持續，當局沒有提供更多的抗疫措施，公司難以保障運作，而由於第二期保就業只協助僱主支付僱員工資至十一月，之後或引發大規模裁員。他對港府現時就第三輪保就業計劃「閂門」深表失望，指摘當局未能擔當保護者的角色。

潘坦言，對未來一季失業狀況不感樂觀，促請港府盡快成立失業保障制度，為勞工設短期資助款項，解決燃眉之急，保障員工生活，否則相信社會矛盾只會持續惡化。