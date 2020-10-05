東方民調：失業高企　民怨加深　管治更難

港府最新公布失業率持續處於十多年來高位，青年淪為重災區，即使大學畢業生也難找到工作，港府保就業計劃下月完結，暫無意再推出第三輪資助。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者形容香港正面對疫市浩劫，料勞動市場不斷惡化，批評港府救市救人無方，縮減抗疫措施又無力振興經濟，恐引爆年尾大裁員，營商就業皆玩完，最終加劇民怨，港府更難管治。

疫情重挫香港經濟，多個行業凍結或削減人手，統計處公布今年六至八月失業率維持百分之六點一，失業人數達廿四萬八千多人，當中廿至廿九歲失業青年大軍超過七萬三千人，按年急增八成一，每八名青年有一人失業。

按年齡組別劃分，廿至廿四歲失業人士有四萬多人，較去年同期激增七成，失業率高達百分之十八點五；廿五至廿九歲失業人士亦有三萬多人，較去年激增九成六，失業率為百分之七點八。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百二十二名十八歲或以上市民，對於青年失業人數急增，大學畢業生求職亦困難，五成三受訪者直指，疫市浩劫，史上最難搵工；兩成二憂勞動市場不斷惡化；一成四無奈稱僧多粥少，人力市場失衡。

港府推出兩輪保就業計劃，失業率仍維持百分之六點一高水平，三成九受訪者斥未能發揮對各行業保障；兩成八批評抗疫措施杯水車薪；兩成一認為滯後數字仍未反映第三波疫情。

與消費及旅遊相關行業失業率持續嚴峻，四成九受訪者擔心百業蕭條造成骨牌效應；兩成六指暴疫重災區現倒閉潮；一成九轟保就業措施不到位。

失業率有上升壓力，港府拒絕設立失業援助金以解燃眉之急，三成九受訪者轟港府救市救人無方；一成九批評港府非急市民所急；一成六斥懶理失業大軍死活。

港府明言暫無意推出第三輪保就業計劃，又無力振興經濟，四成三受訪者擔心引爆年尾大裁員；兩成七直指營商就業皆玩完；一成三批評港府缺乏承擔，急於閂水喉。

香港面對失業率高企及種種政治處境，大部分受訪者直言影響港府施政，四成一受訪者坦言民怨加深，管治更難；三成一無奈指香港看不到出路；一成三指進一步失去市民支持。

綜觀情況，大部分受訪者直指百業蕭條造成骨牌效應，最新失業率仍未反映第三波疫情影響，惟港府已急於閂水喉懶理失業大軍死活，香港面對疫暴夾擊，港府施政救市無方，坦言看不到出路。