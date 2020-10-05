探射燈：油麻地停車場將拆　拒重建一站式停車大樓

港府「無耳性」！東方報業集團一直致力向當局出謀獻策，早前就停車場需求，提供藍圖倡建多功能一站式停車大樓。惟言猶在耳，油麻地停車場大廈將於11月起分階段停用，及後拆卸，令當區缺少700多個停車位。政府未有計劃於原址附近重建停車場，卻計劃於附近邊陲地帶興建地下停車場，只提供舊有泊位的6分之1。有區議員質疑政府做法「篤數」，無考慮填補缺少的泊位。有業界人士認為政府未有長遠規劃增加泊車位供應，相信違泊和塞車情況將會加劇。

油麻地停車場大廈於1957年啟用，地面和閣樓是政府辦事處和油麻地公共圖書館，中間8層共提供770個私家車泊位和76個電單車泊位，現時日間及夜間使用率分別約80%及40%。加士居道行車天橋貫穿其中，而最頂兩層曾用作多個政府部門辦公室。為配合中九龍幹線工程，該停車場將於明年元旦日起全面停用並拆卸。

路政署日前貼出告示，呼籲車主改泊海泓道和海庭道的臨時停車場。油尖旺區議員李偉峰認為兩者的人流不同，要車主將車泊在海庭道再步行15分鐘去油尖旺市區是不切實際。他認為政府無意欲填補缺少的泊車位，質疑運輸署只統計分區泊車位數目濫竽充數，未有考慮地區特色和需要。

剛啟用的海庭道臨時停車場其實是擬建海庭道綜合大樓的用地，政府建議在該地加設120至180個公眾泊車位，不過工程仍未有時間表，落實遙遙無期。李直言對此持觀望態度，他憶述政府亦曾揚言在西九龍政府合署開放公眾泊車位，惟大樓落成1年多，至8月才展開招標，泊位數目比原先承諾的90個少近40%，並只會在平日晚上、星期六、日及公眾假期開放。

油尖旺區議員胡穗珊亦對政府物業撥出公眾泊車位的做法有保留，因為大樓工作的公務員亦有泊車需要，形成新泊車需求，他們可優先使用車位，「最終有幾多個車位畀公眾用，政府無一個確切嘅承諾。」

運輸署又建議在渡華路、佐敦道以及連翔道交界一幅用地興建休憩設施暨停車場，地面設置花園、健體設施、遊樂場等，地底的停車場則可提供約130個泊車位。胡認為該地位置偏遠，位處鬧市邊緣，並不方便居民。「政府呢度加啲，嗰度加啲，但點都數唔番700幾個車位出嚟。」她認為長遠需要在油麻地、旺角一帶覓地興建多層停車場，以彌補區內車位缺失。

截至今年2月，油尖旺區有3.4萬多個私家車泊位。胡指，區內一直缺少約1000個泊車位，但隨着油麻地停車場拆卸、文匯街臨時停車場因發展青年旅舍而刪減100個車位等，泊車位更形緊絀，違泊問題將更猖獗，她笑言「遲啲連違泊都冇位」。

事實上，區內違泊處處，油麻地果欄對出的新填地街屬違泊重災區，一條行車線被商販霸佔擺貨，另一條則泊滿私家車，3線中只有1線可以行車，經常造成交通擠塞，更甚者車流可倒灌至上海街。該路段為救護車往廣華醫院必經之路，有地區人士擔心違泊會阻礙救援工作。此外，海庭道的違泊現象蔚然成風，馬路兩旁泊滿私家車，大部分屬於公屋居民或上班一族，不少更「由朝泊到晚」。

就違例泊車執法數字，旺角警區今年首6個月共發出逾5.8萬張告票，去年全年則有逾8.3萬張；油尖警區今年首6個月發出逾6.3萬張告票，去年全年逾9.2萬張。

「既然政府制止唔到汽車增長，咁就應該做好啲配套，依家兩樣都做唔到。」香港汽車會會長李耀培指，本港人口不斷增長，不少市區上班的人居於新界，以私家車代步，汽車從奢侈品變成必需品，但現時平均每輛私家車，只有1.09個車位。政府對於泊車位的長遠規劃十分模糊，長此下去市區的塞車和違泊問題只會愈來愈嚴重。

運輸署指一直關注油麻地、佐敦及旺角的泊車位需求情況，並留意到油麻地及佐敦一帶的私營停車場仍有約500多個剩餘泊車位可供公眾使用。政府一向奉行公共交通為本、鐵路為骨幹的運輸政策，署方會繼續鼓勵公眾多選用公共交通服務前往上述地點。