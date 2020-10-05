Dr.東：肉毒桿菌素不止瘦面去皺　斜視或眼瞼痙攣都醫到

肉毒桿菌素這個名字看似常見於醫學美容，例如瘦面及除皺紋，但其實早在70年代已被眼科醫生用作治療斜視，及後慢慢應用至其他眼疾，以微量的局部注射，作為神經傳導阻隔劑，令特定的肌肉鬆弛，不再痙攣。

眼科專科醫生余珊解釋，肉毒桿菌素現時被廣泛使用作治療半邊面麻痹症、眼瞼痙攣症等疾病，患者眼球周圍或面部肌肉會不自主抽搐，導致眨眼次數增加、嘴角抖動等症狀，影響外觀之餘，亦會因無法張開眼睛而影響視線。惟這類眼疾現時無手術可做，服用相關口服藥，容易引致嗜睡、口乾、視力模糊等副作用，而肉毒桿菌素有針對性療效，亦不會如口服藥般對患者產生全身的副作用。

某些眼疾可選擇手術治療，例如斜視及甲狀腺眼疾，因手術的準繩度較高，且可一勞永逸。惟當病情未穩定，又或者身體狀況未適宜做手術時，余指可先注射肉毒桿菌素避免病情惡化，讓眼皮能覆蓋眼珠，防止角膜裸露而變得乾燥。

肉毒桿菌素一般注射在眼球周圍及半邊面的肌肉，醫生會根據個別病人的病情及肌肉分布決定注射的位置和劑量，療效可維持大概3至6個月，當藥效消失後便可重複注射，由於注射的劑量不多，一般不會出現需不斷增加注射劑量的情況。惟對於需長期注射的患者，余指可按情況偶爾轉用不同牌子的肉毒桿菌素，以避免抗體形成。

肉毒桿菌素適合大部分人使用，惟懷孕或授乳中婦女、重症肌無力症或接受神經肌肉阻斷劑治療的病人，均不建議注射。余又提醒病人，注射後四小時切忌觸碰患處，冷、熱敷通通不可，亦要避免躺臥，否則肉毒桿菌素會擴散至其他部位的肌肉，造成反效果。

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