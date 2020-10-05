防疫措施放寬即增源頭不明個案　專家憂爆第4波疫情

新冠肺炎疫情反覆，政府早前陸續放寬酒吧等行業的營業限制及社交距離措施，惟近日本地一連5日持續有源頭不明個案，其中更涉及曾往酒吧人士。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(5日)在電台節目表示，憂慮會演變成第4波疫情。根據防疫規定，酒吧每枱客上限為2人，但涉及確診個案的酒吧，場地僅設7張枱卻有28名顧客，呼籲當局放寬措施時要小心處理。

現時醫管局設40多間普通科門診供市民留深喉樣本，許建議當局可再增加派發樣本瓶的門診，認為對疫情防控會有幫助。

呼吸系統科專科醫生梁子超同樣認為，持續有源頭不明個案反映現時疫情處於反彈初期，惟檢測未能在24小時內得出結果，他認為個案追蹤工作滯後，出現反彈是必然，並預料未來一周會出現遲發病及確診個案。

問及有酒客去酒吧後確診，他認為個案揭露監管及追蹤有漏洞，而酒吧的運作存在灰色地帶，惟衞生部門未必可掌握，導致出現執法未到位的情況。

至於政府是否要再收緊社交距離措施，梁認為要說服業界，而非監管問題。他強調，若失去這次本地個案「清零」時機，會影響本地很多行業要「半天吊」。他呼籲市民收拾放假心情，減少不必要社交活動，並重申社會不付出努力，就無可能控制疫情。