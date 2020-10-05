懶理大環村官地遭私鑿開路　地署職員僅留15分鐘快閃走人

西貢大環村丁屋群外疑有人非法鑿官地開路，事件被揭發第8天。地政總署、規劃署及環境保護署等相關部門仍未進行具體執法行動。其中地政總署繼上周五(2日)到場視察後，今(5日)再有地署人員再度到場，但相關人員僅到場拍照了事，全程逗留約15分鐘後「急急腳」離去。有區議員質疑上述人員到場調查時間甚短，觀察未免不足；又指會將今次事件帶到區議會層面再作詳細討論。

大環村丁屋群外上月底被揭發，疑有官地遭非法開路，部分更為自然保育區。地政總署於事發後到場設下石躉及圍網等，以防有人再佔用官地。地政總署與規劃署於上周五(2日)公眾假期分別到場巡視而一無所獲。東網記者今早到大環村視察，於上午約10時15分發現有2名地署人員抵達該村。2人先與圍網內臨時更亭保安查問現況，繼而取出相關文件比對現場環境，又行近涉事丁屋群拍照搜證。過程中2人未正面回應記者有關今次巡視的提問，只道記者聯絡相關地政處，其後離去。

西貢區議員范國威表示，今次地署人員匆匆到場拍照搜證，難免令人懷疑成效，「除了拍照，都應該要留意有冇工人施工或行近突擊檢查啦」。范指將於相關區議會會議就此事提出討論，他認為政府有必要仔細交代今次事件包括調查及執法流程等，並審視相關政策有否出現漏洞。他指今日會去信申訴專員公署，投訴相關部門失職。

議員林卓廷認為，今次事件引來社會關注，政府部門有責任公布跟進事件的進度，提高透明度，同時促請當局盡快展開進一步執法行動。