弱勢社群周四起獲資助打流感針　長者可接種肺炎球菌疫苗

冬季流感季節將至，加上新冠肺炎病毒「雙疫」夾擊，衞生署衞生防護中心今日(5日)公布，2020/21年度「疫苗資助計劃」於本周四(8日)展開。合資格人士包括50歲或以上人士、6個月至未滿12歲兒童或小學生、智障人士、孕婦，以及領取傷殘津貼、綜援計劃標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」等弱勢社群。

合資格組別可到參與計劃的私家醫生診所接種獲資助的疫苗，計劃下所有合資格組別的流感疫苗資助金額為每劑240港元。醫生會於診所入口附近張貼「疫苗資助計劃」標誌，並於診所內張貼顯示收費的價格海報。

計劃將繼續為合資格人士提供資助肺炎球菌疫苗接種，以預防肺炎球菌感染。年滿65歲而沒有高風險情況的長者可接種1劑23價疫苗；而合資格高風險長者若未曾接種肺炎球菌疫苗，則可接種1劑13價疫苗，並在1年後補種1劑23價疫苗。23價疫苗的資助金額為每劑300港元，13價疫苗的資助金額為每劑760港元。

另外，今年的免費「季節性流感疫苗學校外展」，分別於本周四及22日開始。衞生署外展隊或公私營合作外展隊將到參與計劃的學校為學童免費接種疫苗。對於不會通過學校外展接種流感疫苗的合資格兒童，家長可以安排子女在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。

衞生防護中心發言人表示，根據過往流行病學情況，冬季流感季節一般會在每年1月初開始，由於人體在接種疫苗後需約2周產生抗體，呼籲市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感。