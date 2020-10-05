行李篋藏可卡因冰毒　警拘南亞假難民檢逾2千萬元貨

警方毒品調查科人員於前日(3日)晚上約8時，根據線報及經深入調查後，展開反危險藥物行動，期間，探員在旺角砵蘭街一帶行動，期間在一大廈梯間截查一名形迹可疑的南亞裔男子。探員在男子手持的一個紙袋中發現共重約3.3公斤的懷疑可卡因。

其後，探員持法庭搜查令，前往大廈一個劏房單位，在單位內發現多個行李篋，在篋內及單位內各處一共搜出約重12.1公斤的懷疑可卡因及約1.4公斤的懷疑「冰」毒，行動中檢獲的毒品市值約2,580萬港元。

探員亦在單位內發現約223.9公斤相信用以稀釋毒品的粉末、兩個電子磅、一批手套及橡筋，相信用以包裝毒品。警方經調查後，相信有人以該劏房單位用作毒品貨倉，惟被捕男子並非該單位的業主或租客。警員其後以涉嫌「販毒」拘捕該名36歲南亞裔男子，他報稱無業，持「行街紙」留港，案件將於明日(6日)在西九龍裁判法院提堂。

警方指，涉案毒品數量不少，相信背後有集團式運作，不排除有更多人被捕，惟初步相信被捕男子並無黑社會背景，將進一步調查毒品的來源及該批粉末的確實性質。強調販毒為嚴重罪行，一經定罪最高可被判終身監禁及罰款500萬元。