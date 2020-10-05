教育局更新教科書指引　4初中科應避免太多評論題

教育局早前公開各間出版社通識書的「送審」結果，令社會關注教科書內容。教育局近日更新供出版社參考的印刷課本編纂指引，當中4個初中科目，包括中國歷史、歷史、地理及生活與社會，在編纂方針及學與教方面，新增一項「課本的學習活動和課業等，應着重幫助學生獲取知識和建構理解」說法，並列明「避免包含太多涉及評論的問題」，惟中史課程目標則包括「培養學生客觀分析與評價史事的能力」，予人感覺自相矛盾。

出版商可參考教育局的「印刷課本編纂指引」編纂教科書，當局在幼稚園以至小學及中學，於多個科目指指引，列明該科的課程宗旨、學習目標等。教育局本月於網頁更新指引，當中提到，初中教育着重幫助學生建構穩固的知識基礎。學習活動及評估項目的設計應着重幫助學生獲取知識和建構理解，並避免包含太多涉及評論的問題。

指引又提到，應避免在沒有提供足夠的歷史資料和指引的情況下，設置涉及較廣範圍的問題，以免超越初中學生所掌握的前備知識，「導致他們以片面的資料及個人所識作出空泛的回應，偏離課程目標。」此部分與課程指引建議教學活動包括探究、反思及評論活動並無衝突或矛盾。

另外，在歷史及中史的指引內容亦建議，教科書可利用插圖方便學生具體理解歷史，但提醒出版商，採用漫畫及畫作應要小心，不少這類資料有強烈主觀立場，表達對某史事的觀點不時充滿偏見。相比採用漫畫及畫作，指引建議可盡量採用相關歷史照片。

教育局回覆查詢時重申，出版社的課本應協助學生掌握中國歷史科的治學方法，故課本理應適當地運用歷史資料（文字及圖像）建立客觀持平、合乎邏輯和前後一致的論點。