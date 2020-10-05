6成基層指「N無津貼」難抵租金　團體促設租管紓困

「N無津貼」早在7月份接受非公屋及非綜援的低收入人士申請，原意為幫補基層市民生活開支，但疫情下生活支出增加，津貼紓困效果成疑。關注基層住屋聯席在9月進行網上調查，訪問307位居住在油尖旺區和九龍城區已領取或將領取「N無津貼」人士，結果逾60%受訪者指津貼不足以交租，團體促下周三(14日)發表的施政報告，能推出更多措施協助基層市民。

疫情下生活開支增加，收入減少，市民經濟負擔百上加斤。有29%受訪住戶表示，租金佔其收入4成，26%更指租金佔收入5成。在深水埗劏房居住7年的英姐表示，憂慮津貼未能填補開支，坦言租金加上水電煤已佔收入逾3成，而疫情下有2個月工作時數被減少，加上業主加租和購置防疫物質，支出增加。她希望政府能提供更多津貼及加快公屋輪候時間。

聯席幹事陳康麒認為，單靠「N無津貼」恒常化未能幫助市民，應把租金津貼的資格，由輪候公屋3年，降低至所有輪候人士，實行雙津貼。他又指應實施租務管制，以避免業主無理加租、津貼追不到租金上升，從而增加低收入住戶的議價能力，達到雙管齊下的效果。