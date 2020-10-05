政府硬推明日大嶼　學者批倒錢落海促煞停

政府將於下周三(14日)發表新一份《施政報告》，有消息指，涉款逾6000億港元的明日大嶼計劃將成為土地及房屋政策的焦點。據政府當局估計，倘若立法會財務委員會通過涉款約5.5億港元的交椅洲人工島規劃及工程研究，明日大嶼計劃最快於2027年開始填海，並於2033年有首批住戶入伙。有學者稱計劃耗時過長，形容是「畫餅充飢」，徒有虛名而無實際好處，批評政府未能將儲備用得其所，反而「倒錢落海」，應立即煞停計劃。

政府早於2018年的《施政報告》內公布涵蓋中部水域交椅洲和喜靈洲附近的人工島、大嶼山北岸和屯門沿海地帶等的明日大嶼計劃。其中在交椅洲和喜靈洲附近的填海，預料可建造合共約1700公頃的多個人工島，可興建26萬至40萬個住宅單位。政府當時爭取於2025年展開首階段的填海工程，惟計劃備受社會爭議，而延遲至最快於2027年展開。

明日大嶼的前期研究工程，即交椅洲人工島規劃及工程研究於上立法會年度納入財會議程。因時間所限，政府最後「縮沙」並優先讓財會處理較少爭議的議程。另外，由於全國人大常委會決定第6屆立法會延任不少於1年，意味財會議程不需要「推倒重來」。據可靠消息指，政府今年「有較大決心」通過明日大嶼前期研究工程。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，明日大嶼計劃虛無縹緲、猶如「畫餅充飢」，應該立即煞停。陳指出，政府庫房僅餘下約8000億港元，加上經濟低迷、疫情反复，在未知會否繼續推出抗疫基金及面對連年赤字之下，質疑政府有否足夠儲備展開計劃。陳又提到，本港失業率持續高企，惟政府未有設立失業援助金，或加緊支援中、小企業，反着著重研究「大白象工程」，怒斥政府此舉十分不明智。

此外，陳認為明日大嶼如同紙上談兵，「淨係研究都唔知要做到幾時」，指出基層工人在計劃研究階段未能受惠，反而研究團隊、顧問團隊等不論研究的結論如何都「有錢落袋」。他又批評政府各項大型基建工程，包括沙中線工程、西九文化區計劃均未如人意，加上政府民望低迷，並於未有諮詢各界的情況下仍「硬推」計劃，對政府、甚至全港均毫無益處可言。