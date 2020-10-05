網民熱話：缺德露營客蹂躪　佳節後塔門變垃圾崗

中秋長假不少人選擇到郊野地方活動，其中塔門就是其中一個露營熱點，不過在長假最後一天，有郊遊人士發現該處慘變垃圾崗，於是在網上貼文怒轟缺德露營客毫不愛惜郊野，更要年邁清潔伯伯為他們善後，行徑自私。

事主Fong Ping在貼文中指，昨日(4日)到塔門郊野，竟發現震撼一幕，「一上到塔門大草地，就發現觀景亭內外、附近草地滿布垃圾，包括膠樽、膠袋、氣罐、燒烤叉、廚餘、鋁煲、平底鍋、大帆布、風筝等。明明相隔10至20米就有垃圾站，卻視若無睹，部分丟在地面的垃圾包更有食物殘渣」，更擔心有牛牛將垃圾當食物吞落肚。

事主忍耐不住，於是在垃圾桶站拿起掃把、花了1小時「大掃除」，結果清理3大袋垃圾及搬走兩大箱垃圾，重量有20公斤以上。離開時遇上清潔工「牛叔」，見到對方以擔挑運送沉重的垃圾落碼頭，直言感到難過。

貼文一出引起不少網民認同，「香港有啲人真係仍然無質素」，亦有感慨說：「完全感同身受！所以我都無再喺長假期行山。去到見到咁嘅場面又會忍唔住岀手，執完又會不停問自己，有下一代嘅都唔愛惜環境，無下一代嘅我點解要為你下一代着想啊？！」事後事主再在貼文補充，有人向他反映，露營人士有將垃圾袋好，只是野豬及牛「摷垃圾袋」才令垃圾散開，不能怪責他們。惟事主反駁說，「大家唔好以為垃圾包好放在露營地方就好，細心想想，每位露營或行山人士拎1公斤垃圾落山不會辛苦...清潔工人要擔幾百公斤(分幾次)落山係幾辛苦，希望大家將垃圾帶到碼頭才掉。」

網民有話說

Ken Lee：香港人好嘢！去到邊都係有質素

Christina Lai：自備水樽裝水，環保節儉，自己的垃圾自己帶走，那是應該的，何樂而不為呢？

Jessica Lee：無公德心，真係好乞人憎

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：