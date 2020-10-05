啟德地盤首日復工全體檢測未有結果　員工恐再爆疫

啟德沐泰街地盤早前有兩名地盤工人確診新冠肺炎，有地盤工友向東網報料表示，承建商金門建築曾要求地盤停工數日等候檢測，今日（5日）是首日復工，但所有員工的檢測結果仍未出爐，擔心會再有疫情爆發風險。東網記者今到場視察，發現已有數名工友進入地盤，但對記者提問避而不答。

據地盤工友表示，工友今日進入地盤前，要在門口簽到及填寫健康申報表，例如有否接觸確診者或有否出現病徵等。他說，並非所有員工的檢測結果都出爐，擔心貿然復工會令工友染疫，但公司要求員工上班，否則當曠工。

不過，東網記者今午到現場視察，發現有工人在地盤內爬上天秤工作。問及進入地盤的工友是否開工時，大多不願回答，一名工友原本正進入金門地盤，但遭記者上前詢問時，即改口稱不是該地盤的工人，並急步離開。地盤門口有員工駐守，記者上前即急急腳關門，並封口避答問題。東網正向金門及衞生署查詢工友的檢測結果，正候回覆。