董建華始作俑者　假難民7年燒60億公帑禍港

假難民禍根源於港英政府簽署聯合國《禁止酷刑公約》，回歸後首任行政長官董建華是始作俑者，當年管治下的特區政府照單全收，令本港成為第一收容港，結果政府處理假難民問題一宜束手無策，任由毒瘤擴大擴散。2014至2015年度至今的7個財政年度，用於假難民身上的公帑高達逾60億港元。

根據本年度的保安局開支預算，用於免遣返聲請及相關工作的主要開支逾12億港元，比去年度多近3億元，亦是近7個財政年度最高。主要開支包括為免遣返聲請人士提供公費法律支援、人道支援等。人道援助去年修訂預算約為4.6億港元，今年增加至7.06億港元；公費法律支援則由9600萬港元升至1.2億港元。惟成功確立的酷刑或免遣返聲請卻為數不多，由2009年底至今年6月，只有2.2萬多宗聲請在入境處完成審核。

近年政界人士及學者均狠批港府處理聲請的安排不妥，令本港儼如一個極吸引的假難民天堂，認為長遠應考慮退出聯合國《禁止酷刑公約》和設立收容中心，解決假難民這個棘手困局。港府應向中央反映，訂立計劃退出公約。議員又指花在聲請人士的公帑有如「倒錢落海」，港府要支付他們的生活費、法律支援及行政等支出，形容是「無底深潭」。