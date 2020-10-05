378對準新人斥港府離地　聯署促放寬婚禮人數

結婚本是人生一大喜事，但疫情下港府限制婚禮不得超過20人出席，若擺酒席亦只可4人一圍，令一眾準新人大感頭痛，部分更索性延後或取消婚禮。有準新人批評有關限制不合理，直言：「正常家庭都唔只得阿爸阿媽」，今日（5日）聯同至少378對準新人，聯署向港府發出公開信，促請當局在婚禮不提供飲食、全場戴上口罩的前提下放寬人數限制至150人，更批評制定相關政策的官員離地。

公開信提到，疫情漸趨緩和，公共設施如泳池等已重開，學生亦陸續復課，期望港府可放寬不提供飲食的婚禮人數限制，承諾會確保出席嘉賓正確佩戴口罩、提供消毒用品，並拒絕檢疫人士及獲豁免檢疫者參加婚禮。

發起人潘小姐與男友李先生表示，他們將於本月底拉埋天窗，原打算邀請超過200人出席婚禮，但礙於人數限制，扣除工作人員後，最終只能安排7名親友出席，並要額外斥資5萬港元，安排其餘親友於酒店房間「冷冰冰咁」觀看直播。對於喪禮已獲豁免人數限制，她指出，不理解紅白二事防疫措施不同的原因，批評有關限制荒謬及不合理，「正常家庭都唔只得阿爸阿媽」，斥制定相關政策的官員離地。

感染及傳染病專科醫生林緯遜指出，現時新冠肺炎疫苗尚未面世，亦未知其效用，認為放寬人數限制或增加眾人互動機會，有一定風險。他認為，在新常態下，適當放寬人數限制是合理要求，但必須做好感染控制措施，若要把人數放寬至過百人，則需於室外環境舉行婚禮，期間亦要戴好口罩，並禁止賓客進食。