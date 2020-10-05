內地官二代涉詐騙求保釋　法庭憂其家境會助潛逃

自稱是內地「官二代」的香港大學男生，涉嫌透過電話假扮內地公安，詐騙一名老翁約46萬元人民幣（折合逾52萬港元），他更被指襲擊3名到場拘捕他的警員。懷疑涉案「官二代」被控以欺騙手段取得財產及3項意圖抗拒拘捕而襲警罪，案件今（5日）在觀塘法院再訊。由於警方的調查仍然進行中，控方申請將案再押後至11月16日，獲得法庭批准。由於法庭認為被告的家人有經濟能力助他潛逃，故拒絕其保釋申請，要他繼續還押監房看管。

20歲被告杜立衡，為港大統計學和金融學系學生，父親在內地負責稅務工作。辯方替被告申請保釋，指被告可提供10萬港元保釋金，另有被告實習時的上司及港大首席講師共10萬港元人事擔保。惟裁判官以被告的內地家境有經濟能力去協助他潛逃為由，拒絕其保釋。

杜被控於今年8月31日，在牛頭角彩霞道72號彩盈邨某大廈單位，假冒中國大陸公安，而不誠實地取得男子鄧培均的人民幣465,200（折合約522,758港元），意圖永久地剝奪該鄧的財產。杜另被控於今年9月3日，在彩盈邨某後樓梯，意圖抗拒合法拘捕而襲擊警員黃榮德、陳毅汛及李慧玲。