中國創新控《蘋果》誹謗　求讓向心夫婦加入成原告

黎智英旗下的《蘋果日報》，涉對向心出任主席及行政總裁的上市公司中國創新投資有限公司誹謗，被指在互聯網上發布和傳播大量指稱該公司從事間諜或者特務活動的虛假新聞報道。中國創新投資早前已入稟民事控告《蘋果》及其總編輯，上月再申請將其主席向心及其妻子龔青，加入成為案件的第二及第三原告，並申請修改申索陳述書內容，及將數個位於澳洲的人士或團體加入成為被告。

有關申請今天（5日）在高院聆案官法庭提訊。雖然被告方不反對原告方的申請，不過由於原告方未有按《高等法院規則》規定，先向法庭呈交向心夫婦加入訴訟的同意書，聆案官因此並未在今天頒令批准有關申請。

聆案官表示，要在收到上述的同意書後，才會下令增加原告及被告的申請生效。命令生效之後，原告要在14天內呈交經修訂的申索陳述書，之後被告方可對其抗辯書作出相應的修訂。

目前本案的原告為中國創新投資有限公司，3名被告依次是蘋果日報有限公司、蘋果互聯網有限公司以及《蘋果日報》總編輯羅偉光。入稟狀指稱，被告先後於2019年11月23、24、26日，以及12月4、7日等5日，發布了8篇文章，其內容對原告構成誹謗或屬惡意失實，並招致原告蒙受損害。原告要求3名被告就其誹謗以及惡意失實的報道，作出賠償、專項損害賠償及懲罰性損害賠償。