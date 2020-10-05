舞台設計師管有士巴拿被控　指警拒接納為工作之用

去年10月31日有市民在旺角聚集表達對831事件的關注，翌日凌晨警方在區內截獲一名男子，在其身上搜獲士巴拿等武器，並控他一項有攻擊性武器罪。該男子否認控罪，案件今（5日）在九龍城法院開審。辯方指被告從事舞台設計工作，被截查時已向警員解釋涉案物品是用作布景道具之用，惟當時有警員拒絕讓被告出示工作證明。法庭裁定案件表證成立，被告不自辯也不傳召證人，案件押後至10月9日裁決，被告續准保釋。

27歲被告張子軒，被控2019年11月1日，在旺角運動場道12至14號金明閣地下外管有1枝士巴拿、1把摺刀及2把鉗子。

警員余展宏作供，指當日凌晨12時許，他見到現場有人揮動美國旗，上前截查身穿黑衫黑褲的被告時，在他的背囊中檢獲涉案物品。余承認現場沒有人在非法集結，也沒有人堵路。

辯方盤問時指出，被告遇查時已解釋自己是舞台設計師，案中士巴拿、摺刀等是舞台布景的道具。正當被告想取出工作證明時，警員拒絕並向他說：「唔准郁，有咩返差館先講」，但余否認其事。

辯方結案陳詞時指出，案發現場沒有非法集結，被告亦有解釋管有相關物品的原因，質疑控方沒有足夠證據證明被告管有上述物品是有非法用途，直指案件充滿疑點。