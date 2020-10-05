檢疫期間欲闖關離港　美籍華婦稱心急探病母誤解程序

一名正在家居隔離的37歲美籍華裔女子，聲稱在美國的母親哮喘病發，因擔心母親病況，她以為只要攜帶有關證明便可豁免檢疫令，到機場欲闖關前往美國探病，因而被控未獲授權人員許可離開檢疫地點罪，今（5日）被押往觀塘法院提訊。她暫時毋須答辯，控方申請押後至11月2日以等候律政司意見。控方反對被告保釋，因她很可能被判處監禁。惟被告飲泣求情，冀法庭開恩處理，讓她能盡早離港。裁判官拒絕被告保釋，但要求控方盡快索取法律意見。

控罪指，報稱無業、37歲張傑媛於今年9月28日，無合理辯解而離開檢疫地點，即將軍澳維景灣畔的住所。獲授權人員根據是於今年9月20日向她發出的書面命令實行檢疫，但她未獲衞生署署長授權人員許可下，離開其檢疫地點。

被告沒有律師代表，她親自向法庭解釋，強調不是明知故犯，只是自己經常來往美國和香港照顧兩地的雙親，她本來要到10月3日才完成檢疫令，惟於9月25日收到70多歲母親哮喘病發的消息，問過衞生署如何可以即時赴美，對方叫她準備出生證明和母親病歷等文件，她於是以為只要到機場關口出示相關證明便可出境。她最終在9月28日在機場被發現違反檢疫令被捕。

被告聲稱因不清楚程序才犯事，冀法庭能酌情處理。惟裁判官指檢疫令的目的是保障市民安危，若出現缺口，會讓人以為犯法都不會有後果，令法例效用大打折扣。