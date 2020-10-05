兩名學生涉堵路判無罪　官指警員多次改證供

去年10月13日有網民在深水埗發起反修例集會，兩名學生被指用雜物堵路，因而被控在公眾地方造成阻礙，2人否認控罪受審，案件今（5日）在九龍城法院裁決。裁判官指作供的2名警員未能確切交代被告的行為，而且他們就現場環境的描述自相矛盾，又多次更改證供，對他們的證供的可信性存疑，故裁定2名被告罪名不成立。

2名被告依次是16歲的姓鍾中四女生，和18歲就讀專業教育學院的男生胡文俊。他們均被控於2019年10月13日在長沙灣道與欽州街交界的路口聚集，因而導致公眾地方或交通受損或遭受阻礙。審訊期間首被告指曾在警署內受威嚇才簽署招認，裁判官早前已將首被告的招認口供剔除，不予呈堂。

裁判官張天雁今裁決時直言，對2名拘捕被告的警員的證供可信及可靠性存有疑問。就首被告而言，警員黎錦耀曾多次更改其證供，當中包括對被告當時所作之行為的描述。而拘捕次被告的警員黃耀彬的庭上供詞亦與其口供紙有出入，例如口供紙上指當時有60人在馬路及行人路上，而上庭卻說全部人都在行人路，但黃未能解釋出現分歧的原因。

此外，黎與黃的證供也不乏自相矛盾之處，舉例來說，黎直言當時地上沒有障礙物，黃卻堅稱放有障礙物；黎指現場有30人，黃卻表示有60人。而且證供顯示警員只曾在警車上作短時間觀察，當時左右兩旁亦有車輛阻擋，加上警員未能確切交待2名被告的行為及所處位置，故認為控方未能舉證至毫無合理疑點標準，裁定被告無罪。