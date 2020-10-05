政Whats噏：立會大樓部分入口修復拆圍板　惟未見新閘機

議員入口二已去除圍板，但仍被紙覆蓋。(溫國佳攝)

去年反修例風波期間，大批示威者喺7月1日衝擊立法會大樓，導致大樓滿目瘡痍，議員入口二附近嘅落地玻璃更被暴力示威者打至粉碎。大樓嘅議員入口二因為維修工程曾一度關閉，入口今日(5日)終於重開，附近嘅玻璃亦都更換完畢，雖然拆咗圍板，但仲有被紙覆蓋。

大樓嘅議員入口二附近玻璃喺上年被示威者用鐵籠車、鐵欄等硬物衝擊並受到嚴重破壞。事隔一年幾，立法會終於換上新嘅落地玻璃，秘書處亦發出通知，話入口喺今日下午2時重開。

據東網記者到場視察，議員入口一、公眾入口一都已經拆去圍板。「煲底」附近嘅圍板都拆咗，但仲有唔少水馬。之不過，行政管理委員會早前話喺復會前，將會喺部分入口增設閘機，但依家都未見蹤影喎。

另外，議員資料版都有更新。3位唔接受延任嘅前議員陳志全、朱凱廸同埋陳淑莊嘅資料都仲有保留，但就寫明任期至9月30日。而入咗「熱廚房」嘅勞工及福利局副局長何啟明都有保留資料。但幾位被DQ嘅前議員同埋早前被裁定「非妥為當選」嘅范國威、區諾軒及陳凱欣，就冇被保留喇。