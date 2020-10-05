議員促港府設禁閉營　防假難民外出犯法打黑工染疫

假難民不但枉花本港大量公帑，更作奸犯科，販運毒品，四處搶掠，無惡不作。有議員指，特別在近月疫情下，來自高風險地區的假難民四處流竄，由於難以掌握他們的身份、身體狀況及身處位置，一旦受到感染，容易出現爆發，政府亦難以追溯，認為應安排假難民入住禁閉營，減少他們與外界接觸，一方面可制止他們出外犯法、打黑工，亦可防止他們染疫，若在合理時間仍無法核實其難民資格，便應立即遣返。

早於2016年便倡議安排假難民人住禁閉營的議員梁美芬指，港府現時更應研究此安排，因近月疫情反覆，而南亞假難民大多來自高風險地區，若他們是非法入境，將會對社區構成危險，他們一旦受到感染，更容易引起群組爆發，認為港府更應安排假難民入住禁閉營。

4年前曾親身到前越南船民中心視察的梁認為，大嶼山西南部對開的大鴉洲，以及堅尼地城西北面對開的青洲，過去曾設羈留中心收容越南船民，荒廢前分別可容納5000人及500人，相信島上設施只要加以翻新，即可改為專供所有新來港聲請者入住的臨時收容中心，由於這些選址均屬偏遠島嶼，相信不會引起居民反對，比起向內地租借地方或興建新的收容中心容易得多。

梁又謂，由於假難民入住禁閉營，港府將毋須為他們提供生活津貼，節省不少公帑，防止假難民濫用本港資源，另外，亦方便管理，防止他們出外犯法及打黑工，若在合理時間內仍未能核實其難民資格，港府應盡快將他們遣返原居地。