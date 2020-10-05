南亞兵團假難民屢播毒禍　曾沾手今年最大宗1.7億元跨國毒案

本港近年毒禍橫流，南亞兵團作奸犯科，自然會垂涎利益可觀的毒品生意，警方今年破獲的最大宗1.7億港元跨國販毒案亦是南亞兵團所為，足見其罪行滔天。

警方根據線報，得悉有販毒集團將大批毒品偷運入港，今年8月27日循線前往粉嶺安樂村業豐街寶利中心一單位調查，期間發現2名南亞漢正將一批紙箱推離大廈，於是上前截查，雖然在箱中並無發現，惟及後登上目標單位搜查，發現單位內有逾2千個紙箱。探員逐一拆箱檢視，發現每箱俱裝有10多支樽裝橙汁，部分紙箱將盛載毒品的果汁樽放在中間，外圍放置橙汁掩飾。

警方經點算後，證實其中150樽裝有約88公斤冰毒、143樽放入約82公斤海洛英，另有12樽藏放約8公斤俗稱K仔的氯胺酮，毒品總重177公斤、市值估逾1.7億港元，遂以涉嫌販毒拘捕2人，包括一名持香港身份證、報稱運輸工人的23歲巴基斯坦裔男子，以及一名持「行街紙」留港的27歲孟加拉籍漢。

2名被捕男子被控一項販毒罪，該月31日由警方押解到粉嶺法院提訊，他們暫時毋須答辯，須還押至11月23日再訊，以待控方化驗毒品。由於案中牽涉的毒品及貨物量大，警方仍在進行調查，以確定毒品來源及流向。