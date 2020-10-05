逾60%人不滿強積金表現　工會促政府推保證回報計劃

調查發現，有逾60%受訪打工仔女不滿或非常不滿強積金回報。(羅錦鴻攝)

強積金實施至今年踏入20周年，有工會今日(5日)公布網上問卷調查結果，發現逾60%受訪者不滿或非常不滿強積金回報，該工會要求政府推出保證回報的強積金計劃，以保障打工仔女的退休生活。

工聯會權益委員會於上月透過網上問卷形式，向近6000名在職並有供強積金人士進行調查，結果顯示，逾60%僱員不滿或非常不滿現時其強積金回報及表現，其中有超過70%認為強積金回報未能追上通脹是他們不滿的原因。此外，有50%受訪者表示，會考慮選擇政府推出由官方營運的強積金基金產品。

工聯會理事長黃國表示，現時市場上的強積金基金產品回報低，跑輸通脹，缺乏吸引力，無法保障打工一族退休生活。他又指，僱員傾向選擇中低風險基金產品，反映僱員求穩陣及有合理回報，惟現時強積金卻無法保本增值。

已投身職場13年的工友Amy，尚有約30年才退休，其目標是「穩中求收益」，傾向選擇保守型基金，惟她最近發現，強積金滾存跑輸通脹，平均只得1%回報率，使其憂慮退休生活。

工會建議政府作受託人，由外匯基金投資管理強積金並設保證回報，讓僱員保本增值。工會又指，在過去25年，外匯基金的複合年度投資回報率為4.8%，跑贏同期2.1%的通脹率，實際回報達2.7%，證明港府有條件推出跑贏通脹的計劃。

另外，對於早前有團體倡議，讓失業工友提取強積金應急，黃認為政府有責任幫助工友渡過難關，並非要求工友領取其退休生活的款項作應急之用。