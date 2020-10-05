確診泰姝謊稱友人已離境 今證在港兼染疫 張竹君：不排除檢控

滯港泰姝群組再增確診個案！衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(5日)公布，該群組再增至少1宗確診及1宗初步確診個案，甚至有患者提供的資料與事實不符，或因涉「講大話」而會被檢控。

被指「講大話」個案為昨日(4日)確診、居於青衣長宏邨宏勇樓的27歲泰籍主婦，她曾指於9月20日及9月26日期間，與1名泰國女友人同遊尖沙咀，她及後向衞生部門聲稱，該同行女友人已返回泰國並失去聯絡。惟經調查後發現，該名友人不但未有返回泰國仍留在港，更被列作初步確診。張指，該名主婦或因「講大話」而被檢控，不排除有需要會被檢控。

該名初步確診的35歲泰籍女子在港有家人，但因其他原因曾與今日確診的另一名38歲女患者，及另外3名泰籍友人同居於尖沙咀豪麗大廈，及後被衞生部門發現初步確診，更揭發她早前曾與確診女主婦曾到尖沙咀及旺角購物，

中心又補充，她另有兩名同行友人需要追蹤，並關注在港泰籍旅客是否存在傳播鏈，將由泰國領事協助，向他們派樣本樽化驗。

根據《預防及控制疾病條例》，任何人在接受於專業執業過程中行事的醫生診治時，明知而向該醫生提供任何關於該人並攸關暴露於或染上疾病的風險的虛假或具誤導性的資料，最高可處罰款1萬港元及監禁6個月。