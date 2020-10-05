商人否認停車堵路　稱遭撞候警協助期間遭人毀車

去年8月5日「三罷」行動期間，一名男子涉嫌多番把私家車停在九龍城道路，因而被起訴。他早前承認其中2項有關車輛裝置違規的控罪被罰款，今日（5日）在九龍城法院再承認一項轉向指示器和停車燈違規的指控，但就否認在公眾地方造成阻礙罪，案件開審。法庭裁定表證成立後，被告自辯時否認參與堵路，指有車輛碰撞其車後不顧而去，故停車等候警方援助，期間卻被人爆粗指罵及毀壞車身，又聲稱自己才是受害人。

現年54歲的被告陳繼同，報稱是貿易商人，被控於2019年8月5日，在九龍城交匯處將一輛私家車多次停在上述地點，增加上述公眾地方及交通的阻礙。陳所承認的3項控罪，指其裝配在車上的轉向指示器及停車燈，和每盞強制性大燈，沒有保持清潔及有效的運作，以及沒有按規定裝配反光體。

途人梁耀長供稱，指當日早上7時許，他前往巴士站準備乘車上班，期間見到3輛私家車一字排開停泊在九龍城交匯處 3條行車線，當時前方沒有任何障礙物，而後方的巴士及小巴等則不能前行，有司機響號，也有乘客落車，狀甚暴躁。

被告自辯指，當日駛至現場時，因應交通情況停下，期間他感到其私家車被撞，但該車輛卻不顧而去。他於是把私家車停下，並致電報警，但打了兩次電話均未能接通。在他等候警方到場期間，有道路使用者開始鼓譟，有人上前拍打他的私家車的車窗，用粗口指罵他並叫他落車：「類似想『隻揪』」。

未幾，有人試圖強行拉開他的車門，甚至用雪糕筒掟車身，他亦見到有人疑用磚頭毀壞令倒後鏡飛脫。庭上播放對話錄音，顯示警員調查時曾問被告：「你係咪無辜？我依家處理啲破壞法治嘅人先，唔係你呀嘛？」