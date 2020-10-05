屯門區會討論青山灣事件　區議員發爛圍堵官員

屯門區議會今日(5日)召開大會，當討論青山灣有羈留人士拒絕領取膳食事件時，民政事務專員稱相關事件不屬於區議會層面事宜，隨即由會議室後門離場，及後更爆發混亂，部分區議員更堵塞正門及後門，令其他官員無法離開。

多名區議員在會議上要求討論相關事件，但民政事務專員稱事件與區議會事宜無關，並提醒區議會主席陳樹英要審慎處理，但區議員堅持討論。其後，民政事務專員稱將會離場，區議員則高呼民政處可恥、「政府公僕，冷血無良」，稱青山灣屬於屯門範圍。

另有數名區議員坐於會議室正門門口，指政府官員可選擇跨過區議員或由後門離開，民政事務專員則率先由後門離開。但區議員再堵塞後門的議員休息室入口，導致政府官員未能離場。有官員要求保安協助清場或開路，但區議員強調官員無權進入議員休息室。

有屯門民政處官員一度揚言將會報警，但議員發言後，陳樹英宣布青山灣事件討論完，並開展下一項議程，而民政事務專員與官員隨即回場。

實際上，根據區議會會議議程文件，民政處曾指出經內部研究後，稱該項議題涉及非屯門地區層面事宜，並不符合《區議會條例》第61條所述有關區議會的職能，故政府人員和秘書處職員將不會參與有關議題的討論，而秘書處亦未能提供秘書服務。