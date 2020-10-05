居半山六旬婦重操故業　認當淫網主腦年賺250萬

居住半山豪宅的六旬已婚婦人充當淫業集團主腦，經營6個賣淫網站，安排不同國籍的妓女到酒店提供上門性服務，並利用家中兩名菲傭做「跑腿」，9年間共賺逾3300萬港元。婦人及另一名菲傭今日(5日)在區域法院承認串謀依靠他人賣淫的收入為生、串謀洗黑錢及洗黑錢共6項罪名，10月12日接受判刑，期間婦人須還押，菲傭則獲准保釋候判。

今日認罪的兩名被告分別是68歲婦人黃佩𤧟，及42歲菲籍女子PALPAL-LATOC Jo-an Evera，二人同承認一項串謀依靠他人賣淫的收入為生及一項串謀洗黑錢罪，並各自承認兩項洗黑錢罪，清洗共逾4800萬港元犯罪得益。

辯方指，首被告黃佩𤧟年輕時因經濟困難曾當陪酒女郎及妓女，丈夫婚前已知此事，因此一直拒絕跟她發生性關係，故她並沒有子女。控方則指她在1979年結婚後便任家庭主婦，與丈夫同住在騰皇居的單位。

辯方指黃後來想重操故業但已年邁，故轉為經營賣淫網站，強調她沒有逼良為娼，妓女都是為錢自願來港賣淫，兩名菲傭亦非被迫參與非法勾當；而扣除給予妓女的分成後，黃每年實際收入約為250萬港元，金額較控方所指的為少。辯方又指，黃受抑鬱症困擾多年，最近更疑患上失智症，希望法庭能因應她的精神狀況而給予輕判。

至於次被告，辯方指她在案中角色相對輕微，她是受到首被告誤導，以為網站提供的服務是合法的，她擔心失去安穩的家傭工作才參與犯案。

據了解，警方翻查數簿，發現黃於2009至2018年間，淨賺約3300萬港元，網站提供的妓女來自尼泊爾、泰國及菲律賓等亞洲國家，部分亦來自西方。

案情指，警方於2018年4月至5月間派員佯裝嫖客，透過涉案賣淫網站電召妓女到酒店提供性服務，放蛇警員分別以現金及信用卡支付肉金，現金收費一般為每次6000港元，信用卡收費更高，為每次7080港元，但實際價錢可商議。

警方在行動中拘捕3名俄羅斯及委內瑞拉籍妓女，調查下發現涉案賣淫網由首被告黃佩𤧟或其名下公司註冊。2018年5月15日，警方到黃於中半山地利根德里騰皇居II的單位進行突擊搜查，搜出一些交易紀錄、帳目簿、多部固網電話及電腦，同日拘捕黃及兩名菲傭被告。

警誡下，次被告Jo-an Evera透露她自2009年4月受聘於黃做家傭，她來港後1個月，黃便邀請她協助其賣淫業務，她及另一菲傭被告負責接聽客人來電，回覆客人的電郵或Whatsapp訊息，以及安排妓女上門找客人。

她表示從賣淫業務每月可得另外約1000港元的報酬，她更透露網站顯示的妓女相片是互聯網搜尋得來，實際上門的妓女是另一人，而妓女即使是不同國籍，收費都是劃一。而同案另一名47歲菲傭已於去年9月認罪，被判監10個月。