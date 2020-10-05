假難民毒販隱身市井暗營生意　劏房淪毒品包裝及分銷中心

假難民販毒禍害香港，毒販為避開執法部門注意，往往選擇低調隱身市井，暗營毒品生意，其中不少人對劏房「情有獨鍾」，將之闢作毒品倉庫、分銷中心以至中轉站等，在各區「毒來毒往」供應毒品。今年8月2日，警方根據情報突擊搜查油麻地寧波街19至21號一個劏房單位，在單位內搜獲懷疑K仔(氯胺酮)、大麻、冰毒、搖頭丸、毒郵票(麥角酰二乙胺)及俗稱「浴鹽」的甲基卡西酮等毒品，總值約60萬港元，並以涉嫌販毒拘捕2名持「行街紙」的孟加拉籍無業漢，懷疑有人利用上址儲存毒品，擬供應居於本地的同鄉。

去年8月19日，警方掌握有尼日利亞籍聲請漢租用紅磡差館里一個唐樓劏房單位，闢作毒品儲存及分銷中心，遂派員展開埋伏，期間截查該名目標男子，將他押返單位搜查，起出6.345公斤、市值約320萬港元的冰毒，遂將他拘捕。

而在前年，一名孟加拉籍聲請漢疑與同黨組成販毒集團，進駐油麻地文匯街「一劏七」劏房，將單位當成毒品「中轉站」，主要供應西九龍區娛樂場所。警方經情報分析及深入調查後，同年11月24日採取行動，帶同警犬登門搜屋，在其中2間劏房內，檢獲總值60萬港元的大麻花、冰毒及搖頭丸等，同時搜出郵包、錫紙、盒裝拼圖及一批毒品包裝工具，並拘捕該名孟籍聲請漢，相信販毒集團利用拼圖盒作掩飾，先以郵寄或速遞方式將毒品運至上址，經包裝後進行分銷。

假難民的「毒手」亦伸入港島區，警方前年發現中環蘭桂坊及「蘇豪區」毒品氾濫，經調查後證實有南美幫毒販在區內活動，並於9月13日循線搜查西區加多近街桓裕大廈一個劏房單位，制服單位內一名哥倫比亞籍聲請漢及一名以旅遊身份來港的智利籍男子，檢獲重約1.16公斤、市值約116萬港元的懷疑可卡因，相信有人由入貨、包裝至分銷「一腳踢」，租用劏房當毒窟。