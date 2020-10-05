假難民無惡不作　除毒品案外涉及多種罪行

假難民可謂無惡不作，除販毒外，亦干犯各種各樣罪行，包括傷人、賭博、爆竊、盜竊，印製偽鈔及藏有攻擊性武器等，當中亦有不少人違法工作當非法勞工，假難民罄竹難書的罪案，早已成為香港治安毒瘤一部分，至今未能解決。

部分假難民性格兇狠，屢釀恐怖傷人血案，今年8月2日，包括有聲請人士的三名越南漢，在元朗逄吉鄉一間士多狂斬3名男子，其中一人遭劏肚命危。而假難民中有很多是南亞裔人士，往往深宵群聚街頭，隨時上演血戰街頭的群毆，上月1日凌晨，包括有免遣返聲請人士的兩批尼泊爾及巴基斯坦男子，在深水埗街頭混戰，有人將鐵櫈作武器打鬥。

藏槍藏武器亦是假難民常有的罪行，今年9月18日，警方在深水埗搗破黑幫武器庫，檢獲仿製槍、牛肉刀、斧頭及鐵錘等武器，拘捕6人，當中有越南聲請漢。同年3月2日，警方同樣在深水埗搗破軍火庫，檢獲2支手槍、3粒子彈、7支仿製槍、武士刀及摺刀，另起出總值240萬港元的逾3公斤毒品。

賭博方面，假難民在經常在警方冚賭行動中被捕者的名單出現，今年8月10日至23日港島展開的反賭博行動中。警方搗破22間釣魚機及麻雀等非法賭檔，拘捕153人，包括賭檔主持及賭客，中不乏擔任「睇場」及「兌分仔」的南亞裔及聲請人士。

干犯爆竊及盜竊，更是多不勝數，其中紅磡黃埔花園一間超市，近期更屢遭盜竊，均屬南亞兵團及假難民所為，盜取的貨品包括食米、鮑魚及螺頭。至於偽鈔案，其中一宗發生在今年1月31日，警方在油麻地破唐樓偽鈔工場，拘捕兩名印度籍聲請漢，檢獲一批面值500元的港幣偽鈔。

保安局指出，去年有657名非華裔人士因干犯刑事罪行而被捕，當中絕大部分為免遣返聲請人，涉及店舖盜竊有200人，其次151人為涉及如扒竊、嚴重賭博罪行、爆竊、偽造文件及偽鈔，以及藏有攻擊性武器等其他罪行。而今年首兩個月有109名非華裔人士被捕，其中40人涉及其他罪行，30人則涉及店舖盜竊。至於去年因涉嫌非法受僱而觸犯《入境條例》被捕的人數達215人。