連續101日無確診個案　衞生局指博企檢測點僅用作採樣

澳門新冠肺炎疫情緩和多時，至今日(5日)已連續101日沒有新增確診病例，過去一周共有逾8.6萬人接受病毒核酸檢測。新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由今日起，原本逢星期一、四舉行的防疫記者會，將改為逢星期一舉行。

對於衞生局允許6間博企增設核酸檢測點，專為客人提供檢測，山頂醫院醫務主任羅奕龍稱，相信是博企考慮到為旅客提供便捷服務，目前該些博企共有8個檢測點，當中主要只作採樣用途，而提供檢測服務的機構是國檢，他強調相關採樣和檢測場所，均符合安全規格標準，亦設有不同的把關和有巡查監管，且相關的核檢結果會在健康碼上呈現。

羅指出，現時澳門可供市民和外僱預約核酸檢測地點有5個，包括仁伯爵綜合醫院、綜藝館、北安碼頭、鏡湖醫院、澳門科大醫院，若不計算博企核酸檢測點，該5個檢測地點每日最大檢測能力為2.9萬個，因此博企增設核酸檢測點對市民來說沒有壞處。他又指，由上周五(2日)起，每日市民檢測量約為7000個，可滿足市民和外僱的檢測需求。

另外，澳門旅遊局表示，至今仍在酒店接受醫學觀察有711人，分別是21名外僱，279名澳門居民和411名旅客。