屯門區會反對明日大嶼計劃　將去信財委會反對撥款

在嚴重財赤下，有消息指政府仍硬推涉款逾6000億港元的「明日大嶼」計劃。屯門區議會今（5日）召開第5次特別會議，關注「明日大嶼」計劃對屯門區的影響，區議會主席指會上區議員一致共識是反對「明日大嶼」填海計劃，並會去信立法會財務委員會反對有關撥款申請，但礙於議員對分拆研究屯門西南至大嶼山鐵路發展出現分歧，故將相關事宜交給區議會規劃小組討論。

區議員江鳳儀在會議上表明反對「明日大嶼」填海，認為工程超支機會極高，亦對環境及海洋造成污染，質疑為何政府不運用棕地。另一區議員馬旗稱西鐵線已經飽和，批評政府工程綑綁式處理，若屯門西南至大嶼山鐵路發展分拆研究，即使「明日大嶼」計劃「胎死腹中」，屯門居民亦可因應將來發展使用該鐵路。

不過，區議員林健翔則反對分拆研究屯門西南至大嶼山鐵路，擔憂政府可能會全面分拆「明日大嶼」計劃，從而逐步逼區議員贊同其他填海工程。林認為屯門西南至大嶼山鐵路並不能完全解決新界西交通問題，建議應興建屯荃鐵路，及在屯門設立新商業中心，讓居住在大西北的市民可以在同區工作。

土木工程拓展署總工程師鍾樂展表示，屯門西南至大嶼山鐵路與對外交通環環相扣，互相配合，故不建議將鐵路項目分拆研究。他指香港樓宇高齡化嚴重，「明日大嶼」人工島共1000公頃土地，能容納40至70萬人口，亦能改善本港舊樓重建及住屋不足問題。