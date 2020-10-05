連續6日出現源頭不明個案　專家指本月內沒空間再放寬禁聚令

本港連續6日出現源頭不明個案，身兼行政會議成員的安老事務委員會主席林正財今(5日)表示，情況令人擔心，相信社交距離措施暫時不能再放鬆。有專家亦認為，近日源頭不明個案無法「歸零」，政府及社會均要小心，有關個案或觸發成群組感染，尤其目前已放寬防疫措施，認為本月內不會有空間進一步放寬禁聚令。

林正財表示，當出現源頭不明個案時，透過圍堵政策，盡早發現、隔離和醫治，可以將源頭減滅。他又認為在疫情下，長者及老人院的情況比較令人擔心，當局已檢視安老院舍的通風設施及防感染培訓等，若這些工作能做好，即使出現第四波疫情時也可較為安心。

至於近日有多宗泰籍人士確診個案，林正財指，泰國在疫情控制方面一直做得比其他東南亞國家好，形容情況令人驚奇，當局會再詳細了解泰國疫情情況，以及這些入境人士來港目的及有否違反入境時的安排等。

另外，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今在一個電台節目中表示，本月內不會有空間再放寬禁聚令。他又稱，市民在酒吧會除下口罩飲酒聊天，在酒精影響下，防疫意識或較為薄弱，認為不能再放寬有關酒吧的防疫措施。若出現酒吧群組個案，可能要勒令酒吧停業。

對於有準新人要求婚禮人數上限由20人放寬至150人。曾表示，限制婚禮20人與其他社會活動的安排有矛盾，估計政府或想避免特定群組出現爆發，期望政府可以釐清原則，以減少爭拗，並建議若婚禮在宗教場所舉行，可以按照相關防疫措施安排婚禮，例如參與人數不可多於處所容納人數的一半，出席者要隔位坐等。