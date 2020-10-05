處理示威令警員被起底 投考者卻步致招聘人數大跌35%

受反修例事件影響，警隊招募情況未如理想，於對上一個財政年度即19/20年僅招聘得874人，包括169名督察及705名警員，較2018/19財政年度下跌近35%，只達每年取錄目標的一半。警方分析相信警務人員於反修例事件後被人大起底，令有意投考者卻步，而年過30歲以上的投考者則告上升。

警方指，以往不會有大批警員被起底，但自去年的社會暴力事件後，起底對於投考者本身及其家人帶來相當大壓力，有部分人因此卻步，亦令招募工作困難重重。

不過，並非所有人都捨警隊而去，警方指，過去一個年度投考督察及警員的人士中，分別約有30%及24%是30歲以上，今年4月至7月，30歲以上投考警隊的比例更進一步增加。

警方認為，投考者年紀越大，人生經驗及社會閱歷更豐富，世事難以兩全其美，體能上可能會稍遜，他們擁有正確的態度，可以在培訓上起正面作用。警方指，明白社會對警隊工作可能存在誤解，未來會加強宣傳，期望回復昔日的警民關係，亦會繼續向內地或海外升學的學生推廣警務工作，期望投考人數上升。