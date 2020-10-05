蘇屋邨14歲男生墮樓亡　學校為家人及師生提供協助

上周三（30日）一名14歲姓姚男生於長沙灣蘇屋邨住所墮樓身亡。家人今日（5日）辦理認屍手續，而男生的學校正為其家人、同學及老師提供協助及輔導。

消息指，墮樓男生為九龍塘一間中學的中三學生，學校對事件感到悲痛難過，已派出社工及老師探望男生家人，提供情緒支援及安慰，並於事後已聯絡與死者相熟的同學及家長，再逐一聯絡其他中三的同學及家長，交代事件情況及為他們提供輔導。今日(5日)早上亦再向全校師生交代事件，當中亦有學校社工、教育心理學家為他們提供輔導。

據稱，墮樓男生是一個資優生，疑因沉迷手機遊戲導致成績一落千丈。事發當日(30日)早上在課堂上疑玩手機被老師發現，手機最後遭學校沒收，男生其後疑因此在蘇屋邨住所天台墮樓死亡。

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