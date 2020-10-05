天水圍臨時街市攤檔明起可申請租用　下月3日抽籤

政府去年宣布擬在天水圍天秀路公園旁的空地設立臨時街市，料今年底完工並啟用。食物環境衞生署今日(5日)公布，天水圍臨時街市將提供40個攤檔，當中36個乾、濕貨攤檔將由明日(6日)至10月23日接受申請租用，會以電腦抽籤形式編配，並定於11月3日進行抽籤，結果將在抽籤翌日上載食環署網頁，隨後會發信通知中籤的申請人辦理租用攤檔的手續。署方亦已透過公開招標聘請了服務承辦商，負責執行街市的日常管理和運作。

食環署指，該36個攤檔將分為A組別及B組別，其中A組別攤檔共24個，可售賣的貨物種類包括鮮肉類、冷藏/冷凍肉、魚類、燒味及鹵味、水果、蔬菜，以及其他食物類濕貨；至於B組別攤檔則共有12個，可售賣的貨物種類包括水果、蔬菜、其他食物類濕貨、食物類乾貨及非食物類乾貨。

攤檔申請人必須年滿18歲並通常居於香港，具3年或以上經營街市相關攤檔經驗人士，可申請租用A組別攤檔；而其他人士則可申請租用B組別攤檔。署方指出，為支持天水圍地區就業，申請租用B組別攤檔的合資格申請人若為天水圍當區居民，可在該組別獲發額外一張「抽籤紙」，以增加中籤機會。

申請表格由明日起可於食環署網頁下載，亦可於食環署各分區環境衞生辦事處索取。填妥的申請表格連同所需文件須於10月23日下午6時或之前，以傳真、電郵、親身遞交或郵寄到元朗區環境衞生辦事處，申請人亦可於網上填寫及遞交申請表格。逾期申請將不獲受理。