幼稚園及私立學校可申一筆過津貼 料1180所日校受惠

立法會財務委員會上周一(28日)通過第三輪「防疫抗疫基金」撥款，其中包括教育範疇相關的津貼，即向全港幼稚園、私立中小學日校及提供非正規課程的私立學校(補習學校)提供一筆過津貼。教育局今日(5日)向上述學校發出信函或通函，指將向每所幼稚園及私立中小學日校，發放3萬至8萬港元不等的一筆過津貼，預計有約1000所幼稚園和約180所私立中小學日校受惠，涉及額外開支約6750萬港元。

按個別津貼的發放安排，教育局會於收到防疫基金撥款後約1個月，或在收到填妥的申請或收款人資料後1個月內向學校發放有關津貼。

教育局表示，參加幼稚園教育計劃的學校，因應類別，即半日制、全日制或長全日制及規模，可獲得3萬至8萬港元的津貼；非參加幼稚園教育計劃的學校，一律可獲4萬港元津貼；私立中小學日校，包括英基學校協會屬下學校、國際學校、私立獨立學校及其他提供正規課程的私立中小學日校，則每校可獲4萬港元。

至於提供非正規課程的私立學校，每所在上月23日開始分階段恢復面授課堂當日或之前已根據《教育條例》註冊，以及在通函發出當日仍然營運的學校，將獲提供一筆過2萬港元的紓困津貼，預計惠及約3000所提供非正規課程的私立學校，涉及額外開支約6000萬港元。