政Whats噏：為防遇襲　周浩鼎報名參選要請保安

香港近年社會撕裂，對立分化越見嚴重，議會抗爭不但無日無之，街頭上亦隨時因政見不合而大打出手。近日立法會參選人嘅開支申報陸續出爐，參選新界西嘅現任議員周浩鼎(Holden)，就申報咗喺報名當日用4000港元僱用10名保安，莫非Holden自知得罪人多，深怕報名時遇到暴力襲擊？

睇返Holden嘅選舉開支，佢喺7月22日僱用10名保安，每位酬金500港元，合共係5000港元，依筆錢就同埋參選區議會(第二)嘅議員李慧琼攤分，Holden申報4000港元，李就申報1000港元。Holden回應東網查詢時指，僱用保安係其競選辦嘅安排，目的係想喺公開場合做好防禦措施，以防可能發生嘅人身傷害。佢仲話自從街頭出現黑暴，公眾人物遇襲嘅風險不容忽視，但唔會因懼怕暴力而放棄工作，有必要提高保安同警覺性，唔排除日後繼續僱用保安。

作為現任議員嚟講，Holden都使咗唔少錢，用咗約109萬多港元，有賴所屬政黨幫佢埋單，所以自己不花分文。另外，Holden花錢最多就係選舉廣告，大約使咗61萬港元，當中包括有20幾萬港元係巴士車身、小欖轉車站廣告板、大欖隧道嘅廣告費同埋製作費。

有部分現任議員嘅開支亦出爐，同樣參選新界西嘅工聯會麥美娟就使咗約61萬港元，其中喺選舉廣告方面亦使咗差唔多42萬，佔整體開支都有6成幾，所有費用亦獲得所屬政黨嘅政務發展基金捐贈。實政圓桌田北辰就使咗約46萬，選舉捐贈就約有35000港元，由實政圓桌捐贈。值得留意嘅係田北辰喺其創立嘅服裝品牌花費6萬幾，除咗買義工背心，仲有請司機同埋借用辦公室等，另外佢亦使咗3萬幾，搵公司做個人支持度嘅民調。

至於泛民方面，爭取連任嘅民主黨鄺俊宇就使咗約84萬港元，民主黨同埋民主動力加埋捐咗約48萬；參選新界東、唔接受延任嘅人民力量陳志全就使咗近20萬，選舉捐贈就有9萬幾，當中有5萬幾係募捐，民主動力亦捐咗28000多港元。喺今次立法會選舉中，有12位民主派被取消參選資格，換言之政府亦唔會向佢哋發還選舉開支。其中現任議員楊岳橋就使咗約34萬，民主動力同埋所屬嘅公民黨合共捐咗近13萬。參選港島區嘅南區區議員袁嘉蔚就使咗約60萬，除咗民主動力，仲有名為「Chung Chi Limited」嘅公司都有份捐款，所有捐贈合共約59萬。參選新界東嘅何桂藍同樣獲「Chung Chi Limited」捐款，佢合共使咗約64.5萬港元，呢間公司同民主動力合共捐咗64.3萬多港元，再扣減埋其他捐款，何只係倒貼幾百蚊，而袁就倒貼萬幾蚊。