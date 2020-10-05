九龍塘宣道小學教師遭取消註冊　涉有計劃地散播港獨訊息

教育局今日(5日)公布，自去年6月至本年8月，一共接獲247宗教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，204宗個案已大致完成調查，其中73宗不成立，就成立的個案，教育局經過深入調查及紀律程序後，於本年9月下旬取消一名教師的註冊，據了解，該教師原屬九龍塘宣道小學。教育局認爲該名教師嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計劃地散播「港獨」訊息，這並不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制和法律地位。

教育局續指，在課堂散播「港獨」訊息不是一時疏忽，而是有計劃的行為，而當中不少內容屬扭曲和偏頗，對學生構成嚴重的損害，即使單從教學內容的深淺程度而言，亦絕對不適合小學生，為保障學生的利益、維護教師的專業及社會大眾對教學專業團隊的信任，教育局決定取消有關教師的註冊。

教育局又指，另已向21名教師發出譴責及12名教師發出書面警告，亦分別向19名教師發出書面勸喻，以及向18名教師作出口頭提示。被發出書面警告的教師，如再次作出失德行為，局方會考慮按《教育條例》取消其教師註冊；對於書面勸喻以及口頭提示個案，教育局提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為和應尊重社會接受的行為準則。其餘教育局初步認為有機會成立的個案，現正按既定程序處理，不排除稍後會有其他嚴重失德教師被取消教師註冊。

教育局指出，被取消註冊的教師不能再擔任教師，以保障學生福祉，至於嚴重程度不至於取消註冊的個案，包括發出勸喻信、警告信或譴責信的個案，目的是提醒教師必須秉持專業操守，讓他們在校方密切監督和指導之下，有改正的機會，重新做一個稱職的老師，但再犯者一定會被嚴懲，包括可能會被取消註冊。

教協就事件回應指，認為教育局決定取消該教師的註冊，處以教育界的極刑，程序既不公義，結果也絕不合理。教協又指當局在沒有聽取答辯的情況下，單方面作出判決，還向學校校長和老師分別發出譴責信和書面警告，是恫嚇學校管理層，認為絕對不能接受，會協助該教師全力上訴。