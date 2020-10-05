團隊疑曾收取黎智英資助唱衰香港　攬炒巴劉祖廸網上以真身示人

警方國家安全處今年8月10日拘捕壹傳媒黎智英等10人，包括「我要攬炒」團隊成員周庭、李宇軒及李宗澤，指他們涉嫌收取黎等人的資助，積極尋求外國或國際組織制裁香港政府，涉勾結外國或境外勢力危害國家安全罪；而「我要攬炒」團隊其中一名成員「攬炒巴」劉祖迪，今晚(5日)在網上平台以真身示人，他透露自己正被全球公開通緝，但未有披露身在何方，又指其真實身份早在8月10日大圍捕後翌日已被傳媒公開。據悉，他現時身在英國，被香港警方通緝。

劉祖迪在網上透露，今年1月1日元旦大遊行期間被捕，亦是反修例運動中逾萬名被捕者之一，惟警方當時無法證實其身份，自言與「被消失」一劫擦身而過。他指,近日有不明來歷、自稱「探子團隊」的人士意圖向他勒索數十萬港元，他基於種種因素，決定以真身示人。

劉續指，攬炒團隊會和Stand with Hong Kong團隊和平分家，他會以真身聯同攬炒團隊繼續打國際、本土雙線，Stand with Hong Kong團隊則透過游說機構以低調、獨立的方式運作。劉又指，自己正職是測量師，無任何政治、政黨聯繫、背景，雖然有人指他有精神病，他表明經過過去一年的經歷，確診患上嚴重抑鬱。