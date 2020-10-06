今年最大宗1.7億元跨國毒案　南亞兵有份

毒品生意利潤可觀，自然引來見錢眼開的南亞兵團垂涎。本港近年毒禍橫流，南亞兵團可謂「居功至偉」，連今年警方破獲最大宗的一點七億元跨國販毒案亦與他們有關。

警方毒品調查科早前收到線報，得悉有跨國販毒集團將藏有毒品的貨物，利用飲品包裝掩飾偷運入本港，經深入調查後，今年八月廿七日派員前往粉嶺安樂村業豐街一幢工廈調查，期間目擊兩名南亞漢從目標單位搬出一批紙箱，遂上前截查。雖然探員當時未見紙箱有異狀，惟登上單位搜查時，再發現逾二千個裝有樽裝橙汁的紙箱，並證實部分樽內藏有毒品。

警方經點算後，證實有一百五十樽裝着約八十八公斤冰毒、一百四十三樽放入約八十二公斤海洛英，另有十二樽藏有約八公斤俗稱K仔的氯胺酮，毒品總重一百七十七公斤、市值估計逾一點七億元，遂以涉嫌販毒拘捕持香港身份證、報稱運輸工人的廿三歲巴基斯坦裔男子，以及一名持「行街紙」留港的廿七歲孟加拉籍漢。他們被控一項販毒罪，該月卅一日由警方押解到粉嶺法院提訊，他們暫時毋須答辯，須還押至十一月廿三日再訊，以待控方化驗毒品。案中牽涉的毒品數量龐大，警方仍在追查毒品來源及流向。