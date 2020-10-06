東方日報A1：破劏房毒倉拘孟加拉漢　檢值2580萬冰毒可卡因

假難民禍港擾民耗公帑，作惡不絕，警方日前在旺角搗破「劏房毒倉」，又拘捕持「行街紙」留港的孟加拉漢，在他身上及在單位內發現多個藏毒的行李篋，共檢獲逾十五點四公斤懷疑可卡因及約一點四公斤懷疑冰毒，總值高達二千五百八十萬元。被捕孟漢已被暫控兩項販毒罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。警方相信背後有集團操控，正追緝主腦及其他成員歸案。假難民多年來成為本港治安毒瘤，案件再度敲響警鐘，港府抗疫之際需正視問題。

警方毒品調查科根據線報及經深入調查後，掌握毒販借砵蘭街唐樓劏房掩人耳目，暗中存放大批毒品進行包裝分銷，上周六展開掃毒行動，持搜查令鎖定目標劏房。晚上約八時許，大批探員掩至砵蘭街一幢唐樓的目標劏房單位突擊搜查。期間，探員在單位附近梯間發現一名南亞漢神色慌張，表現閃縮，遂上前截查。警方經盤問及仔細搜查後，在他手持的紙袋內檢獲約三點三公斤懷疑可卡因。

大批探員其後持法庭手令搜查該間劏房，發現狹窄空間內密密麻麻地擺放大量物品，尤其當中的多個行李篋引人注意，逐一開篋查看及徹底檢查整個單位後，在多處發現毒品蹤影，最終起出共重約十二點一公斤的懷疑可卡因及約一點四公斤懷疑冰毒，市值估計高達二千五百八十萬元。探員同時亦搜出約二百廿三點九公斤不明粉末，懷疑是用作稀釋毒品，另搜出兩個電子磅、一批手套及橡筋等毒品包裝工具，並以涉嫌販毒拘捕該名在梯間截獲的南亞漢。

被捕卅六歲孟加拉籍男子，是以免遣返聲請獲發「行街紙」留港人士，報稱無業，相信無黑幫背景，亦非涉事單位的業主或租客。探員於單位內並未發現製毒工具，估計有人將該劏房闢作毒品倉庫及包裝工場，再將已包裝的毒品分銷至不同地方。

由於案中牽涉的毒品數量龐大，警方相信背後有販毒集團運作，而檢獲的藏毒行李篋有可能來自外地，警方正進一步追查毒品來源及流向，同時將檢獲的不明粉末交由有關部門化驗，以查明其化學成分，案件仍在調查中，不排除之後有更多人被捕。

販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，呼籲市民勿因貪圖「搵快錢」而以身試法。

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