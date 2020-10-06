探射燈：殘疾院舍規劃一團糟　照顧者無援壓力爆煲

早前一宗母親疑壓力爆煲勒死智障兒慘劇，揭示殘疾人士支援不足。有殘疾人士等候12年入住院舍，但因不適應，要由母親獨力照顧，疫情下連託管服務亦暫停，母親捱至周身病痛；有患肺結核的父親要照顧唐氏綜合症女兒，擔心女兒成年後不獲派宿位，與妻子難以照顧。10年間，殘疾人士院舍輪候時間上升1倍，關注團體及立法會議員促社署提供經濟及情緒支援。

要照顧35歲、全身癱瘓的兒子，QQ（化名）倍感吃力。其子自15歲起輪候殘疾人士院舍，12年後終獲派宿位，但因不適應院內生活而自殘，近年大部分時間由QQ在家照顧，期間就只有每日託管數小時。多年來她捱至百病纏身，患有椎間盤突出、手指變形及糖尿病等。她建議政府放寬低收入殘疾人士照顧者申請生活津貼的資格，及讓家長或照顧者可享車費津貼。

劉先生（化名）的女兒現年13歲，患有唐氏綜合症，行動不便，雙眼接近失明，現正就讀設有宿舍的特殊學校。其妻子患上產後抑鬱，又有自殺傾向，劉先生自己則患有肺結核，卻要獨力照顧母女二人。他擔心日後女兒需長時間輪候院舍，隨着夫婦二人年紀增長，體力未能應付照顧女兒。

截至今年8月底，全港共有近4000個嚴重弱智人士宿舍服務名額，平均輪候時間逾13年；中度弱智人士宿舍服務名額則有2700多個，平均要等約12年。輪候時間已在10年間翻1倍。

嚴重弱智人士家長協會主席黎沛薇指，對於在服務真空期的殘疾人士，增加日間支援和緊急暫托服務可讓照顧者有喘息空間，但長遠要增加宿位。她倡議政府成立「殘疾人士事務委員會」，長遠制訂相關政策，並設立以家庭為本的個案管理制度。議員葛珮帆認為政府急需積極從經濟及身心上協助照顧者，如提供宿位津貼、增加個案社工數目、增加交通津貼及緊急情緒輔導熱線等。

社署回覆指，一直透過非政府機構提供日間訓練及社區支援服務予殘疾人士及其照顧者，包括家居照顧、日間及住宿暫顧服務，去年度殘疾人士家長或親屬資源中心增至19間，自閉症人士支援中心增至5間；今年3月起，嚴重殘疾人士家居照顧服務名額增加300個，殘疾人士地區支援中心增至21間。下年度政府向私營殘疾人士院舍購買40多個宿位作指定住宿暫顧之用，並會增加相關人手等。