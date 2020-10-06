Dr.東：天氣轉變易加劇哮喘發作　醫生籲患者勿過度依賴舒張劑

哮喘是一種常見的慢性支氣管疾病，若病情沒有受控，或會嚴重發作，情況不容忽視。不少患者因抗拒類固醇，經常過度使用及依賴氣管舒張劑，沒有接受具抗炎性的藥物，或誤認為病情已受控而延誤治療，均有機會加劇哮喘發作。醫生指哮喘患者不能單靠氣管舒張劑控制病情，必要時需服用吸入式類固醇，及定時作檢查，才有助預防病情惡化。

香港有超過33萬名哮喘病患者，每年平均有70至90人死於哮喘，當中有約30人死於壯年。若患者延誤求醫、過度使用及依賴氣管舒張劑、中斷治療或護理或未能察覺病情嚴重，均有機會令病情惡化，嚴重更會死亡。

呼吸系統科專科醫生鄺國柱表示，治療哮喘的目標在於完全控制及穩定病情，不能單靠表面的症狀來判斷病情是否嚴重，醫生需不斷評估及觀察病人對藥物的反應，以減少或避免將來發作的機會。他又指，吸入性過敏原、空氣污染或天氣轉變都是誘發哮喘的因素，塵蟎或寵物毛屑是常見的室內過敏原，容易導致患者加重哮喘，出現氣喘、胸悶及咳嗽等症狀。

治療哮喘的藥物可分為「控制發作藥」和「緩解發作藥」，鄺指吸入式類固醇屬「控制發作藥」，具有抗炎作用，規律應用後可減少哮喘急性發作及控制哮喘，穩定肺功能。而「緩解發作藥」雖有支氣管舒張作用，但不能控制氣管發炎，病人過份依賴該藥反會招致更多病徵和急性發作，甚至會出現「氣管重塑」，令氣管損傷及阻塞。鄺建議患者必要時要服用「控制發作藥」，才可有效控制哮喘。

他又指不少哮喘患者誤以爲病情已完全受控，但事實上，當中只有約10%人的病情是真正受控制。他舉例指，曾有一名40多歲病人自小患有哮喘，在家人的影響下一直抗拒服用吸入式類固醇，病發時只吸食「緩解發作藥」舒緩病徵，最後出現了「氣管重塑」，其肺功能永久受損，不可逆轉，現病人必須按指示服藥，才能阻止病情繼續惡化。

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