九龍塘宣道小學教師涉播獨遭釘牌　家長指一兩個人不影響學校

教育局昨日(5日)公布因有學校教師涉及嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計劃地散播「港獨」信息，故決定取消有關教師的註冊。據悉涉事學校是私立的九龍塘宣道小學。今早(6日)如常有家長接送孩子上學，有家長表示，教師不應在課堂宣揚個人觀點，而是客觀地向學生展示世界的觀點。

耿先生的孫女在宣道讀初小，他認為小孩子仍未到達成人標準，因此向他們散播有關觀點，他們未必能理解。由於事件發生於去年3月，時任校長李關美梅已離任，本學年已有新校長上任。耿先生個人認為前任校長的離任屬她自己「心裏有數」，毋需外人猜測。但有關事件仍無損他對學校的信心，「一兩個人不會影響學校」，仍然認為學校會跟規矩運作

家長王太有2名孩子在該校就讀小一，她有聽聞過有教師因為在課堂上散播港獨言論而遭取消教師註冊，她自己不清楚教師教導了甚麼具體內容，但她認為，孩子應該了解事件的多個面向，故應「正反都要知」。在現時社會氣氛，涉及有關議題就會變成敏感，而她不知道前校長離任的原因，亦不知道涉事的是哪個教師。