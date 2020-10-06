小學教師涉播獨遭取消註冊　葉建源指已發起眾籌助司法覆核

九龍塘宣道小學一名教師，被指其設計的校本教案、教學材料及工作紙有計劃地散播港獨信息，昨(5日)被教育局以涉及「嚴重專業失德」取消註冊。教育界議員葉建源今早(6日)在電台節目批評，教育局指控的罪名是「生安白造」，又透露教協已委聘律師協助該名教師，計劃向教育局上訴，並考慮發起眾籌，為該教師進行司法覆核。

葉強調，涉事教師僅使用該教材作為個別題目，是單一事件，亦未有循序漸進地介紹港獨，並非教育局所指「有計劃地宣揚港獨」。他提到，學校在教學上會觸及英國脫歐、北韓等問題，認為教材是以「港獨」作事例教授學生「言論自由」，港獨只作為討論切入點，亦不認同學生沒有能力應付。他又指，教育局到涉事學校調查時，在場的學生並沒有人表示贊同港獨。

同場的資助小學校長會理事、天水圍聖公會靈愛小學校長孔偉成則認為，學校有空間討論言論自由，但強調要小心選材。他又指，若事件在其學校出現，會勸籲有關老師放棄採取該篇教材。他又指難以評論是否要以取消涉事教師的註冊作懲罰，惟教育界一向提倡給予學生機會，反問為何當局未予機會讓涉事教師改過。