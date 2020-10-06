首次以專業失德撤教師資格　港府指個案嚴重已促教育局交代

九龍塘宣道小學一名教師涉嫌以教材散播「港獨」信息被教育局取消註冊，港府今早(6日)表示是嚴重個案，亦是首次以「專業失德」為由，去援引《教育條例》將教師除牌，形容是前所未有，往屆政府無做過，可能比較「避難」，現屆政府則「迎難而上」。

政府又指，教育局昨晚只以「回應傳媒查詢」的方式公布事件，而並非透過新聞公布，情況不理想，應該要加強透明度，所以已要求教育局局長下午召開記者會，以詳細紀錄在案的方式交代事件，並解釋當局取消教師註冊的權力來源及程序。

政府強調對教育十分重視，對此責無旁貸，教育不能是「無掩雞籠」，需要有人把關，不只政府，亦包括辦學團體和學校管理層，但社會上一些別有用心的人，在校內散播失實偏頗歪理，政府有需要保障心智未成熟學生免受荼毒，不容許教育被政治化及有港獨意識滲入校園，並期盼可培育具國家觀念、責任感及國際視野的下一代。

政府又指，完全支持教育局做法，但強調要按法律基礎及程序公義去處理。政府又相信有問題的教育工作者為數很小，形容不希望「一竹篙打一船人」，令其他教育工作者的努力，因個別例子而受破壞，又重申會一如既往地投放資源，支持本地的優質教育發展，但強調出現違規情況時會嚴肅跟進。